شقيق ياسمين عبد العزيز: جمهور اختي متربي وشبهها

وجه وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة إلى جمهور شقيقته .

وكتب وائل من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "جمهور ياسمين ده جمهور جميل والله ومحترم وشيك ومتربي جمهور شبهها وشبه تربيتها يحب بشياكه وينتقد بشياكه يدافع باستماته وفي حدود الادب والأخلاق.. جمهور كبير اتبني علي مدار السنين اتبني بينه وبينها ثقه وحب ووفاء.. ليكم كل الحب والتقدير والاحترام.. كل سنه وحضارتكم طيبين وبخير بحلول شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال واللهم بلغنا وبلغكم رمضان واحنا كلنا بصحه وخير وسلامه وفي طاعه الله ماشين.

وفي سياق آخر ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حملات الهجوم التي تستهدف النيل منها وتشويه لصورتها، بمنشور حاد، مشيرة إلى أن ذلك حدث؛ بعد “الإعلان الأول” لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: “اللي عمل الصفحات والبوستات دي ياسمين عبد العزيز هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب”