توك شو

بعد الصور المفبركة.. رضوى الشربيني تعلن دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز

رضوى الشربيني وياسمين عبد العزيز
رضوى الشربيني وياسمين عبد العزيز
محمود محسن

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي”، عبر فضائية “دي ام سي”، عن دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد إنتشار صور مفبركة عقب طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وقالت رضوى الشربيني، أن ياسمين عبد العزيز اتخذت قرار بأنه من ينشر صور مفبركة أو أخبار كاذبة، ستقوم برفع قضية علىه، وستلجأ للقانون.

وردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حملات الهجوم التي تستهدف النيل منها وتشويه لصورتها، بمنشور حاد، مشيرة إلى أن ذلك خدث؛ بعد “الإعلان الأول” لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل  ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "اللي عمل الصفحات والبوستات ديياسمين عبد العزيز هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".


 

رضوى الشربيني ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز صور مفبركة موسم رمضان

