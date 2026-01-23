قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية
فرناس حفظي

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميًا من منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، عبر أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن المنظمة فشلت في إدارة جائحة كوفيد-19، ووفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين، سيقتصر تعامل واشنطن مع المنظمة على نطاق محدود لتطبيق الانسحاب فعليًا.


وأوضح مسؤول صحي أمريكي أن الولايات المتحدة لن تشارك بصفة مراقب ولن تعود للانضمام للمنظمة مستقبلًا، وستعمل مباشرة مع الدول الأخرى في متابعة الأمراض وأولويات الصحة العامة.


ويثير الانسحاب جدلًا حول المستحقات المالية، حيث لم تدفع واشنطن رسوم العامين 2024 و2025، فيما يشير القانون الأميركي إلى ضرورة إشعار مسبق قبل عام على الأقل للانسحاب.


وأدى انسحاب الولايات المتحدة، أكبر داعم مالي للمنظمة بنسبة نحو 18% من ميزانيتها، إلى خفض عدد فرق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، مع توقعات بالتخلي عن نحو ربع العاملين بحلول منتصف العام الجاري.


ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الولايات المتحدة لإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن الانسحاب يمثل خسارة للصحة في أمريكا والعالم.

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

بحيرة مريوط

سعر الذهب

مدينة لا سبيتسيا

الدواجن

رضا البحراوي

المغرب والسنغال

