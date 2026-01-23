قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

الشاحنات الكبيرة
الشاحنات الكبيرة
عزة عاطف

لطالما ارتبطت الهوية الأمريكية بالشاحنات العملاقة، حيث سادت ثقافة "طاقة الشاحنة الكبيرة" لسنوات طويلة، واستفدت طرازات مثل "فورد F-150" من نمو مطرد في المبيعات جعلها تتربع على عرش الأكثر مبيعًا. 

إلا أن عام 2026 يحمل مؤشرات على تغير جوهري في سلوك المستهلكين؛ فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة "American Trucks" ونشرها موقع "motorbiscuit" أن 42% من ملاك الشاحنات الكبيرة يفكرون جديًا في تقليص حجم مركباتهم أو بيعها تمامًا، بحثًا عن الراحة والعملية التي افتقدوها وسط ضخامة تلك المركبات.

أزمة المواقف وضغوط القيادة داخل المدن المزدحمة

يعود السبب الرئيسي لهذا التوجه الملحوظ إلى التحديات اليومية المرتبطة بحجم هذه الشاحنات، حيث أصبح ركن مركبة ضخمة في مواقف المدن المزدحمة والمراكز التجارية مهمة شاقة تسبب استياءً متزايدًا للملاك. 

ومع ضيق المساحات الحضرية، تحولت متعة القيادة إلى عبء مستمر، مما دفع الملاك للبحث عن سيارات توفر سهولة أكبر في الحركة والمناورة. 

ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة أكدوا أن ضخامة الشاحنة لم تعد ميزة، بل أصبحت عائقًا أمام سلاسة التنقل اليومي.

تكاليف التأمين المرتفعة وعبء الملكية المالي

إلى جانب الصعوبات اللوجستية، تلعب التكاليف المادية دورًا حاسمًا في هذا التحول؛ إذ ارتفعت بوالص التأمين على الشاحنات الكبيرة لمستويات غير مسبوقة خلال عام 2026، نظرًا لارتفاع تكلفة الإصلاح وقطع الغيار. 

كما أن استهلاك الوقود المرتفع، حتى في النسخ الحديثة، يظل يشكل ضغطًا على الميزانيات الشخصية مقارنة بالسيارات الأصغر أو الهجينة. 

دفعت هذه الضغوط المالية قرابة نصف الملاك لإعادة النظر في حاجتهم الفعلية لامتلاك "بيك أب" ضخم، خاصة أولئك الذين لا يستخدمون قدرات الشحن والسحب إلا نادرًا.

البدائل الصاعدة وتغير ثقافة الاستهلاك

بدأ السوق يستجيب لهذا التوجه عبر طرح فئات "ميد سايز" (Mid-size) وسيارات دفع رباعي مدمجة توفر تقنيات متطورة دون الضخامة المزعجة. 

ويتوقع خبراء أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة انتعاشًا كبيرًا نتيجة هذا التحول، حيث يسعى المستهلكون للحصول على التكنولوجيا والأمان مع كفاءة أعلى وتكلفة تشغيل أقل. 

إن هذا الاتجاه لا يعني اختفاء الشاحنات الكبيرة، بل يمثل إعادة تقييم واقعية للسوق تضع "الراحة والجدوى الاقتصادية" فوق "المظهر والضخامة" لأول مرة منذ عقود.

