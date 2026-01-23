غنيا تعود لعضوية الاتحاد الأفريقي بعد فوز دومبوي بالانتخابات الرئاسية

أصدر الاتحاد الأفريقي ، اليوم الجمعة، قرارا باستعادة عضوية غينيا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح، والتي فاز فيها مامادي دومبوي بنسبة 86.7% من الأصوات.

ونص البيان الذي نُشر على موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: "يقرر مجلس السلم والأمن... إلغاء تعليق مشاركة جمهورية غينيا في أنشطة الاتحاد الأفريقي... ويقترح على جمهورية غينيا استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد دون تأخير".

كما رحب الاتحاد بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الانتقال السياسي في غينيا، والتي مكنت من تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح.

وجرت أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في غينيا في 28 ديسمبر من العام الماضي. وفاز مامادي دومبوي، الذي تولى قيادة البلاد إثر الانقلاب العسكري، بفارق كبير، حيث حصل على 86.7% من الأصوات.