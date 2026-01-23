قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غنيا تعود لعضوية الاتحاد الأفريقي بعد فوز دومبوي بالانتخابات الرئاسية

مامادي دومبوي
مامادي دومبوي
محمود نوفل

أصدر الاتحاد الأفريقي ، اليوم الجمعة، قرارا باستعادة عضوية غينيا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح، والتي فاز فيها مامادي دومبوي بنسبة 86.7% من الأصوات.

ونص البيان الذي نُشر على موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: "يقرر مجلس السلم والأمن... إلغاء تعليق مشاركة جمهورية غينيا في أنشطة الاتحاد الأفريقي... ويقترح على جمهورية غينيا استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد دون تأخير".

كما رحب الاتحاد بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الانتقال السياسي في غينيا، والتي مكنت من تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح.

وجرت أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في غينيا في 28 ديسمبر من العام الماضي. وفاز مامادي دومبوي، الذي تولى قيادة البلاد إثر الانقلاب العسكري، بفارق كبير، حيث حصل على 86.7% من الأصوات.

غينيا الاتحاد الأفريقي مامادي دومبوي الإنتخابات الرئاسية في غينيا إنقلاب عسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

ستانلي اوجو

بعد مفاوضات الأهلي المصري.. ستانلي اوجو ينتقل إلى أهلي طرابلس لمدة عامين ونصف

الاهلي

قبل مواجهة يانج افريكانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد