مستحيل.. تامر عاشور يكشف سبب رفضه دخول بناته عالم الغناء

كشف الفنان تامر عاشور، خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم»، عن أسباب رفضه دخول بناته مجال الغناء، مؤكدًا أنه يفضّل إبعادهن عن هذا العالم بدافع الغيرة والخوف عليهن، مشيرًا إلى أنه كان سيوافق لو كان لديه ولد.





كما تحدث عاشور عن رأيه في لقب «صوت مصر»، معتبرًا أن الفنانة أنغام الأحق به، معربًا في الوقت نفسه عن حبه الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب، واصفًا علاقته بها بالأخوية رغم الخلافات السابقة.





وكشف عاشور عن الأغنية التي كان يتمنى غناءها، وهي «دي اللي أخدتني منها» للفنان محمد عدوية، مؤكدًا إعجابه الشديد بها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.