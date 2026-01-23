قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد مجمع خدمات الجملة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد اللواء محافظ البحر الأحمر، اليوم، مجمع خدمات الجملة بمدينة الغردقة ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ، جاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة الساحلية بعيدها القومي السادس والخمسون .

ومن جانبه أكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الأسواق ، ونقل السوق القديم من وسط المدينة الي خارج الكتلة السكنية لاستيعاب أكبر عدد من تجار الجملة ، مشيرا ان هذا المجمع يقام علي مساحة 40 الف متر مربع بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 230 مليون جنية ، ويضم 100 محل تجاري بمساحات متنوعة (100 متر و150 مترًا)، بما يلبي احتياجات مختلف الأنشطة التجارية، إلى جانب 4 ثلاجات حديثة مخصصة لحفظ الخضروات والفاكهة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات وتقليل الفاقد ، كما يشمل منطقة مخصصة لعرض الفاكهة الموسمية، بما يتيح تنوع المعروض وتسهيل حركة البيع والشراء، فضلًا عن مسجد بمساحة 200 متر مربع لخدمة العاملين والمترددين على المجمع.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التجارية والخدمية بمدينة الغردقة، ويسهم في تنظيم حركة تجارة الجملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورؤية مصر 2030 بالقضاء علي الأسواق العشوائية وتحويلها الي مجمعات خدمية حضارية ونقلها خارج المناطق السكنية .

يذكر أن هذا المجمع يتم بتنفيذ شركة محمود صابر للمقاولات العمومية ، تحت أشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة .

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ ، والأستاذ كمال سليمان السكرتير العام ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

