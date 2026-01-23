انخفاض طفيف في درجات الحرارة وزيادة سطوع الشمس اليوم الجمعة

مع تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس اليوم الجمعة، موضحة أن الأجواء تشهد تراجعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع تحسن ملحوظ في سطوع أشعة الشمس واستقرار نسبي في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية.

تراجع محدود في درجات الحرارة

وقالت إن درجات الحرارة اليوم انخفضت بمعدل درجتين مئويتين مقارنة بيوم أمس، مؤكدة أن هذا الانخفاض لا يعني عودة الأجواء الباردة، إذ لا تزال درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 21 درجة مئوية، وهو ما يشير إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال فترات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

زيادة سطوع الشمس وانخفاض السحب

وأضافت أن البلاد تشهد اليوم زيادة ملحوظة في سطوع أشعة الشمس، على عكس ما شهدته الأجواء أمس من حجب شبه كامل للشمس، لافتة إلى وجود انخفاض في كميات السحب، الأمر الذي يسهم في تحسن الرؤية وحالة الطقس بشكل عام.