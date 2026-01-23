قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

المعاينة الأولية تكشف عن سبب وفاة أم وأبنائها الأربعة في شبرا الخيمة

مكان الواقعة
إبراهيم الهواري

كشفت المعاينة الأولية لواقعة العثور على جثث ربة منزل وأبنائها الأربعة داخل منزلهم بمنطقة أم بيومي، أن الأم كانت تستحم داخل الحمام، وخلال ذلك حدث عطل بسخان الغاز، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل الحمام.

وأضافت المعاينة المبدئية، أن الأطفال توفوا اختناقًا بالغاز خلال نومهم داخل الشقة.
وأكدت الجهات المختصة أن ما تم التوصل إليه يأتي في إطار المعاينة الأولية، وجارى استكمال التحقيقات لبيان السبب النهائي للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انتقلت جهات التحقيق، إلى الشقة محل واقعة تسرب الغاز التي أسفرت عن وفاة أم وأولادها الأربعة بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لمعاينة الجثامين وبيان ملابسات الحادث.

جهات التحقيق

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها انتداب مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفين وشهود العيان، إلى جانب معاينة شركة الغاز للشقة محل الحادث لبيان سبب التسرب وتحديد المسئوليات.
 

وشهدت منطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث أودى بحياة أم وأربعة من أبناءها نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم.
وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: الأم.. شيماء صادق 31 سنة، والأبناء هم، محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن؛ مما أدى إلى اختناقهم ومصرعهم متأثرين بإصابتهم، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بالقليوبية والمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والرائد عاطف بركات والرائد محمد عادل معاون مباحث المركز بورود بلاغ  بـتسريب غاز داخل منزل بمنطقة أم بيومى ووجود وفيات.

القليوبية محافظة القليوبية المعاينة الأولية منطقة أم بيومي شبرا الخيمة

المزيد

