ياسمين عز تنصح ربات البيوت: دفي جوزك بالكرنب والمحشي والسحلب

قدمت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة لربات البيوت، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالطعام؛ كوسيلة لزيادة الدفء والمودة بين الزوجين في فصل الشتاء.

وقالت ياسمين عز، خلال حلقة جديدة من برنامجها «كلام الناس» الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر: «يا مدام، نصيحتي ليكي، هاتي كرنب واعملي لجوزك حلة محشي، الشتا بيحب الكرنب، وما تخلصيش أنت وعيالك الحلة وتديله الباقي، ولكن إديله اللي في نص الحلة، وحطيله طبق سرفيس مليان».

وأضافت ياسمين عز،: «اعملي المحشي ودفي جوزك، واعمليله سحلب ودفيه، ولو معندكيش سحلب؛ هاتي لبن ودفيه وحطي عليه مكسرات، هيشربه وهيفكَّرُه سحلب».

وأكملت ياسمين عز،: «الشتا زمان بيحتاج مش بس تدفئة الجسم، لكن كمان تدفئة القلب، وأكلة زي دي، هتخلي جوزك يفتكر الشتاء بشكل مختلف».