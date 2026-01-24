والد النقيب الشهيد أدهم أيمن: الله لا يصطفى سوى الأخيار.. وراضي بقضاء الله

أكد العقيد أيمن والد النقيب الشهيد أدهم أيمن، والذي استشهد في أحد العمليات، أن نجلي عند الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن الله لا يصطفى سوى الأخيار، ونحن راضين بقضاء الله.

وقالت السيدة غادة، خلال لقاء لها، في إحتفالية عيد الشرطة اـ 74، أنه بحمد الله سبحانه وتعالى أن نجلي مات شهيد، وأنا راضية بقضاء الله، وربنا يصبرنا على فراقه، وهو كان بار بأمه وأبوه، وهو يستحق هذه المكانة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



