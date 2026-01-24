قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ25 بمركز سقارة وبمشاركة 450 متدربًا بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 25 غداً الأحد من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لعام 2025 / 2026.

الدورات التدريبية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع ستعقد خلال الفترة من 25 / 1 / 2026 وحتى 28 / 1 / 2026
بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض،  أن هذه البرامج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية ، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة تستهدف إكساب المتدربين أحدث المهارات الإدارية والفنية، وتعزيز مفاهيم التحول المؤسسي والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة إن فعاليات الأسبوع التدريبي الجاري تشمل برنامج إعداد رئيس قرية – النسخة الرابعة وبرنامج تأهيل وإعداد مدير عام – النسخة الثانية وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية لعدد من المحافظات وبرنامج إعداد التقارير والمكاتبات الرسمية للإدارة العليا واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام).

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد