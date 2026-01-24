انطلاق الأسبوع التدريبي الـ25 بمركز سقارة وبمشاركة 450 متدربًا بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 25 غداً الأحد من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لعام 2025 / 2026.

الدورات التدريبية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع ستعقد خلال الفترة من 25 / 1 / 2026 وحتى 28 / 1 / 2026

بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه البرامج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية ، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة تستهدف إكساب المتدربين أحدث المهارات الإدارية والفنية، وتعزيز مفاهيم التحول المؤسسي والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة إن فعاليات الأسبوع التدريبي الجاري تشمل برنامج إعداد رئيس قرية – النسخة الرابعة وبرنامج تأهيل وإعداد مدير عام – النسخة الثانية وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية لعدد من المحافظات وبرنامج إعداد التقارير والمكاتبات الرسمية للإدارة العليا واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام).