محمود السعيد: الجامعات المصرية تميزت فى 9 تخصصات بـ تصنيف التايمز

قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف «التايمز» هو تصنيف بريطاني يعتمد على تقييم التخصصات العلمية، ولا يصنف الجامعات ككيان واحد، بل ينظر إلى الأداء الأكاديمي من خلال 11 تخصصًا علميًا، من بينها علوم الحاسب، والهندسة، والطب، وغيرها.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجامعات المصرية شاركت في 9 تخصصات من أصل 11 في تصنيف التايمز، بنسبة تجاوزت 80%، مؤكدًا أن عدد الجامعات المصرية المشاركة وعدد التخصصات المدرجة مرشح للزيادة عامًا بعد عام.

وأشار إلى أن هذا التطور يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما بدأ ينعكس بوضوح في التصنيفات الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة أن تصنيف التايمز يعتمد على مجموعة من المعايير المهمة، في مقدمتها جودة التعليم، والبحث العلمي، إلى جانب الإرشادات المرجعية.

وأكد «السعيد» أن الدخل الصناعي للجامعة يُعد من أهم معايير التقييم، حيث يعكس مدى ارتباط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى أن هذا الملف حظي باهتمام كبير خلال الأعوام الماضية، وبدأت نتائجه تظهر مؤخرًا من خلال التعاون مع المؤسسات الصناعية، وبراءات الاختراع، والعقود البحثية التطبيقية المشتركة بين الجامعات وقطاعات الصناعة المختلفة.