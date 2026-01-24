إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP

أعلن الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس ، عن نجاح كلية الطب في تجديد تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي رسميًا في قاعدة بيانات مكتب حماية الأبحاث البشرية (OHRP)، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (U.S. Department of Health & Human Services).

​تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي خطوة دولية رائدة تبرهن على التزام الجامعة بمعايير النزاهة العلمية.

ويأتي هذا الاستحقاق الدولي ليمتد حتى العشرين من يناير لعام 2029، مؤكدًا على أن كلية طب قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، من خلال امتثالها للمتطلبات الأخلاقية الدقيقة الخاصة بالإشراف على الأبحاث التي تشمل مشاركين بشريين، وتطبيقها الفعلي للضمان المؤسسي الفيدرالي (Federalwide Assurance – FWA) الذي يعد تعهدًا رسميًا بالالتزام بالضوابط العالمية لحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب والبحوث العلمية.

​وبهذه المناسبة ، وجه

الدكتور ناصر مندور أسمى آيات التهاني والتقدير إلى

الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب، والدكتورة أماني الباز، أستاذ الفسيولوجيا الطبية ورئيسة اللجنة، والدكتورة سماح محمد العايدي، أستاذ الفارماكولوجيا الإكلينيكية ونائب رئيس اللجنة، وإلى جميع السادة أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي الموقرين، مثمنًا جهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا التميز المؤسسي.

وأكد أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو انعكاس للهوية المؤسسية للجامعة التي تضع حماية الإنسان وتطوير البحث العلمي الرصين في مقدمة أولوياتها، مما يعزز من مكانة الكلية وتنافسيتها على الخارطة الأكاديمية الدولية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون البحثي العابر للحدود.

​وقد اشتملت تفاصيل التسجيل الدولي المعتمد على استمرارية صلاحية المؤسسة الأم (Parent Institution / Organization – IORG) تحت الرقم المرجعي IORG0005275، بالإضافة إلى سريان تسجيل مجلس المراجعة المؤسسية (IRB Registration Number) بالرقم IRB00006346 الخاص بكلية طب جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية (IRB #1 – Biomedical).

ويعد هذا الإنجاز ضمانة قوية للباحثين والمشاركين على حد سواء، حيث يضع الأطر التنظيمية لضمان جودة المخرجات البحثية وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية، مما يرسخ ريادة جامعة قناة السويس كمنارة للعلم والبحث الأخلاقي المسؤول الذي يخدم المجتمع والإنسانية بكفاءة واقتدار.

​