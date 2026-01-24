قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس ، عن نجاح كلية الطب في تجديد تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي رسميًا في قاعدة بيانات مكتب حماية الأبحاث البشرية (OHRP)، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (U.S. Department of Health & Human Services).

​تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي خطوة دولية رائدة تبرهن على التزام الجامعة بمعايير النزاهة العلمية.

ويأتي هذا الاستحقاق الدولي ليمتد حتى العشرين من يناير لعام 2029، مؤكدًا على أن كلية طب قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، من خلال امتثالها للمتطلبات الأخلاقية الدقيقة الخاصة بالإشراف على الأبحاث التي تشمل مشاركين بشريين، وتطبيقها الفعلي للضمان المؤسسي الفيدرالي (Federalwide Assurance – FWA) الذي يعد تعهدًا رسميًا بالالتزام بالضوابط العالمية لحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب والبحوث العلمية.

​وبهذه المناسبة ، وجه 
الدكتور ناصر مندور أسمى آيات التهاني والتقدير إلى
الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب،  والدكتورة أماني الباز، أستاذ الفسيولوجيا الطبية ورئيسة اللجنة، والدكتورة سماح محمد العايدي، أستاذ الفارماكولوجيا الإكلينيكية ونائب رئيس اللجنة، وإلى جميع السادة أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي الموقرين، مثمنًا جهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا التميز المؤسسي.

وأكد أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو انعكاس للهوية المؤسسية للجامعة التي تضع حماية الإنسان وتطوير البحث العلمي الرصين في مقدمة أولوياتها، مما يعزز من مكانة الكلية وتنافسيتها على الخارطة الأكاديمية الدولية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون البحثي العابر للحدود.

​وقد اشتملت تفاصيل التسجيل الدولي المعتمد على استمرارية صلاحية المؤسسة الأم (Parent Institution / Organization – IORG) تحت الرقم المرجعي IORG0005275، بالإضافة إلى سريان تسجيل مجلس المراجعة المؤسسية (IRB Registration Number) بالرقم IRB00006346 الخاص بكلية طب جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية (IRB #1 – Biomedical).

ويعد هذا الإنجاز ضمانة قوية للباحثين والمشاركين على حد سواء، حيث يضع الأطر التنظيمية لضمان جودة المخرجات البحثية وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية، مما يرسخ ريادة جامعة قناة السويس كمنارة للعلم والبحث الأخلاقي المسؤول الذي يخدم المجتمع والإنسانية بكفاءة واقتدار.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

هند صبري

فى رمضان 2026.. 5 أعمال درامية مستوحاة من قصص حقيقية

جيسيكا حسام الدين

شاهد جيسيكا حسام الدين بشخصية “سيرا” من فيلم “إذما”

نقابة السينمائيين

نشاطركم الأحزان.. نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق المنتج أحمد يوسف

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد