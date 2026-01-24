مسابقات فنية ورياضية ضمن مبادرة «إجازة في مركز شباب» بكفر الشيخ| صور

نظمت مراكز شباب الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة فنية في الرسم الفوري ومسابقات رياضية في تنس الطاولة والبلياردو وغيرها من البرامج الترفيهية ضمن مبادرة "إجازة في مركز شباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بكافة المديريات وبمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

تأتي هذه الأنشطة احتفاءً بإجازة نصف العام للطلاب، تقدم من خلالها البرامج المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب تقدم خلال المبادرة تدريب النشء والشباب ضمن البرامج التطوعية والكشفية، بالإضافة إلى تدريب مشواري الذي يشمل المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتنمية المهنية وبرامج "طور وغير"، بخلاف تدريب الأكاديميات الرياضية التي تشمل كافة اللعبات الرياضية وبرامج تمكين المرأة والفتاة من خلال تدريبات أندية الفتاة، بخلاف برامج المشروعات التجريبية للنشء.

كما أضاف «محروس» أن مراكز الشباب تحولت إلى منصة متكاملة لبناء قدرات الشباب والنشء لشباب طموح ريادي، لتتجاوز مفهوم الأنشطة الترفيهية التقليدية لتواكب التطور المستمر وعصر التحول الرقمي.

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن درع التميز للإدارة الفرعية التي تتميز وتبدع في تقديم برامج وفعاليات المبادرة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري الإدارات الفنية والفرعية بالمديرية.