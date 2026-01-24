قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
ديني

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج
شيماء جمال

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج.. دعاء يبحث عنه الكثير بعدما أصبح الزواج فى واقعنا من أصعب الأمور، لدخول بعض العادات والتقاليد التى تصعب الزواج على الشباب وتساهم فى انتشار العنوسة في المجتمع العربي، لذلك نقدم لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم ترديدها ليرزقكم الله بالزوج الصالح.


دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج

دعاء سيدنا موسى "رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير”

اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به احد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.


دعاء لتيسير الزواج بسرعة البرق

قل اللهم اني اسألك يا عالم الخفيات و يا من السماء بقدرته مبنية يا من الأرض بعزته مدحية ويامن الشمس بنوره مضيئة و يا مقبلا علي كل نفس مؤمنة زكية و يا مسكن الرعب الخائفين واهل التقيه و يا من حوائج الخلق بقدرته مقضية يا من نجيت سيدنا يوسف من رق العبودية ولا يزداد على كثرة الحوائج الا كرما وجودا ان ترزقني الزوج الصالح نعم الزوج والسلوى ونعم الرفيق والمعين علي طاعتك وعبادتك وصلى الله على محمد و آله وأعطني سؤالي انك علي كل شيء قدير، اللهم اني أقسم عليك بلا اله الا الله ان ترزقنا وتقضى حاجتنا يا لله.


اللهم بحق قولك (والله يرزق من يشاء بغير حساب ، وبحق قولك (بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا’ فإنما يقول له كن فيكون، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم وقولك: (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا’، ارزقني زوجا’ (زوجة) تقر به عيني وتقر بي عينه.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.


دعاء للزواج بسرعة البرق من شخص معين


يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك التي وسعت كل شيء قدر لي الخير مع “فلان ابن فلانة” واجمعني به يا رب العالمين بالخير، واجعله لي زوجاً صالحاً واجعلني له زوجة صالحة.

يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحمين ادعوك وكلي رجاء وثقة بأن تستجيب لي دعائي وانت مجيب الدعاء أن ترزقني زوجاً تقياً حسن الخلق والأخلاق، يخشى الله في ماله ونفسه وأهله إنك على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي تجيب به دعاء الداعين أن تجبرني جبراً يتعجب له أهل السماء والأرض وأن تجمعني بزوج صالح يؤنس وحشتي ويخلصني من وحدتي يا رب العالمين.

يا الله اللهم إني أحب “فلان ابن فلانة” وأخشى معصيتك فاللهم اجمع بيني وبينه واكتب لي الخير في حياتي معه وفي زواجي منه.

اللهم إنك تعلم الغيب وحدك فاللهم أسألك أن تجمعني “بفلان ابن فلانة” ما دام في زواجنا خير لكلينا، وأن ترزقني خير منه وترزقه خير مني إن كان في زواجنا ما يتعسني أو يتعسه يا رب العالمين.

اقوى دعاء مجرب للزواج

الله إني أسألك بأسمائك وجميع صفاتك أن تغنني بحلالك عن حرامك بأن تقر عيني بزوج طيب القلب كريم الأخلاق يا رب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني واهلي به (بها).

اللهم إني إستعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتي يغنيهم الله من فضله.

اللهم إرزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجاً، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقاً، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولداً طيّباً، تجعل له خلقاً صالحاً في حياتي ومماتي.

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج شعبان الزواج دعاء لتيسير الزواج دعاء لتيسير الزواج بسرعة البرق دعاء للزواج بسرعة البرق من شخص معين اقوى دعاء مجرب للزواج

