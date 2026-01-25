غدا.. الحكم في استئناف المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية

تصدر محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، غدًا الاثنين 26 يناير 2026، الحكم فى الاستئناف المقدم على حبس المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية 3 سنوات.

قضت محكمة جنح مركز الإسماعيلية وأبوصوير، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس المحكمة، وبسكرتارية سعيد صديق ومحمود عبدالعليم، بمعاقبة المتهم خالد. ا. ع بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمتي الارتباط التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح أبيض.

وقضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض، فضلًا عن المصروفات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باقتحام المدرسة، والاعتداء على المعلم أحمد حسن عبدالعزيز، معلم رياضيات، باستخدام مقص حديدي، ما أسفر عن إصابته بجرح في الرأس، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير.

في سياق متصل، حرص أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على زيارة المعلم المصاب بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، مكلفًا علاء عنان مدير إدارة أبوصوير التعليمية بمتابعة حالته لحظة بلحظة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى تماثله للشفاء.