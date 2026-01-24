فيديوهات خادشة| تفاصيل حبس صانعة محتوى في أكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوها خادشة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات .



تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوها خادشة .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.