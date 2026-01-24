قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسماعيلية يطلق قافلة علمية خدمية إرشادية زراعية موسعة

الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفود المرافق له، في إطار استقبال محافظة الإسماعيلية قافلة علمية خدمية إرشادية موسعة في كل مجالات الزراعة (الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني – المكافحة - التحصينات واللقاحات البيطرية)، والتي ينظمها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز، الدكتور محمد الخولي أمين عام المركز، الدكتور مصطفى فاضل مدير التناسليات والقوافل البيطرية، الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، الدكتور زكريا هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، الدكتور إبراهيم العريني مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية برئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفد المرافق له، مثمنًا مجهودات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعلن انطلاق القافلة العلمية الخدمية الإرشادية الموسعة في كل مجالات الزراعة (الإنتاج الحيواني – المكافحة - التحصينات واللقاحات البيطرية)، والتي ينظمها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وكان على رأس القافلة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث، ومديري المعاهد البحثية والمعامل بالمركز، بداية من اليوم السبت الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٦.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعظيم إنتاجية المحافظة من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وإنتاج حاصلات زراعية مميزة يتم تصديرها لكافة دول العالم، بجانب استفادة المواطن الإسماعيلي من خلال فتح منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة، مما يساعد في ضبط الأسواق من خلال توفير منتجات ذات جودة مميزة وبأسعار تنافسية.

ومن جانبه، وجه رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والوفد المرافق له، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، والدعم الدائم الذي يقدمه للقطاع الزراعي بالمحافظة.

وكانت أولى فعاليات القافلة، قد تم تدشينها بمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية، بمنطقة عزالدين (بالكيلو ٤.٥)، تلا ذلك انطلاق عدد من القوافل بمركز ومدينة القنطرة شرق، ومركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وتضمنت القوافل، عقد لقاء مع المزارعين بالمقر الإرشادي بقرية أم عزام نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وزيارة مزرعة فراولة ومانجو وعدد من الزراعات المجاورة، وعمل لقاء مفتوح مع المزارعين في الحقل، علاوة على تنفيذ عدد ٢ من القوافل البيطرية والتناسلية بقرى أم عزام  والمحسمة بالقصاصين الجديدة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

