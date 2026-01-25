قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: الالتزام بالخطة الزمنية أساس نجاح المحطة النووية بالضبعة.. ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي
لحظة من الزمن الجميل .. نادية الجندي تكشف عن شبابها المبكر في صورة نادرة |شاهد
حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما
ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط
الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
متحف الإسكندرية القومي ينظم ملتقي سياحة المتاحف

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي
محمد الاسكندرانى

نظم  قسمي التسويق وقسم البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي،ملتقى بعنوان سياحة المتاحف، وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي وبناء جسور التعاون مع المؤسسات السياحية بالمدينة.


أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي، أن الملتقي جمع نخبة من مديري الفنادق بالمحافظة،وعدد من المهتمين بالشأن السياحي في المجتمع السكندري.

 يأتي ذلك  ضمن خطة تستهدف تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين المتحف ومختلف الجهات السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق مردود إيجابي لكافة الأطراف المشاركة.

متحف الإسكندرية القومي


يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.
ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.
يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.


ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

متحف الإسكندرية سياحة المتاحف المؤسسات السياحية متحف الإسكندرية القومي الإسكندرية

