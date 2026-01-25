متحف الإسكندرية القومي ينظم ملتقي سياحة المتاحف

نظم قسمي التسويق وقسم البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي،ملتقى بعنوان سياحة المتاحف، وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي وبناء جسور التعاون مع المؤسسات السياحية بالمدينة.



أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي، أن الملتقي جمع نخبة من مديري الفنادق بالمحافظة،وعدد من المهتمين بالشأن السياحي في المجتمع السكندري.

يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين المتحف ومختلف الجهات السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق مردود إيجابي لكافة الأطراف المشاركة.

متحف الإسكندرية القومي



يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.

ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.

يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.



ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.