مصدر حكومي سوري: انتهاء وقف إطلاق النار مع قوات قسد والحكومة تدرس خياراتها

أكد مصدر حكومي سوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد انتهى، وأن الحكومة السورية تدرس حالياً جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع التطورات على الأرض.

وأشار المصدر إلى أن الهدنة مع تنظيم قسد كانت مؤقتة، وجاءت في إطار تفاهم مشترك أعلنته رئاسة الجمهورية السورية في 20 يناير الجاري، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة. وقد منح التفاهم قسد مهلة أربعة أيام للتشاور ووضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، بالتزامن مع التفاهم، إيقاف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة أربعة أيام، تماشياً مع الاتفاق المؤقت مع قسد.