شيكو بانزا عبر إنستجرام الآن.. شاهد
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها
عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة
الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي
كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
محافظات

محافظ مطروح يهنئ نادي الجزيرة الرياضي لصعوده دوري الدرجه الثانية

فريق نادة الجزيرة
فريق نادة الجزيرة
ايمن محمود

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لنادي الجزيرة الرياضي بمطروح لصعوده لدورى الدرجه الثانية ( الممتاز ب ) موسم 2026 /2025.

ووجه التهنئة لمجلس إدارة فريق الجزيرة برئاسة حمدى حفيظ والجهاز التنفيذي واللاعبين والفنيين ،متمنياً له مزيد من التوفيق والانتصارات والبطولات التى ستسجل في تاريخ بطولات أبناء مطروح ولجميع أندية المحافظة.

وأكد محافظ مطروح على رعاية ودعم المحافظة المستمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لفرق المحافظة الرياضيه في الالعاب المختلفة ولجميع المتميزين في جميع المجالات من أبناء محافظة مطروح ورفع اسم مطروح في كافة البطولات والمحافل.

وأوضح دكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن صعود فريق الجزيرة جاء عقب مسيرة رياضيه طوال العام ، وفوزه بالمباراة الفاصلة اليوم بهدفين مقابل هدف لفريق مركز شباب سالم الهرش بمحافظة جنوب سيناء على ملعب نادي الترسانة بالجيزة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح الندوة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح حول جراحات الوجه والفكين، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم الدميري مدير طب الاسنان بالمديرية ، والدكتور اسلام قاسم استشارى جراحة الوجه والفكين ، والدكتور محمود الليثى استشارى طب الاسنان ، وعدد من القيادات الصحية والأطباء المتخصصين.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته أهمية تنظيم مثل هذه الندوات العلمية المتخصصة، لما لها من دور فعال في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن الندوة تأتي ضمن خطة المديرية للتعليم الطبي المستمر، وتهدف إلى مواكبة أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال جراحات الوجه والفكين، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الكوادر الطبية وتطوير الأداء داخل المستشفيات.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بجهود مديرية الصحة في محافظة مطروح مؤكدا استمرار الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مطروح .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات فريق الجزيرة

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

