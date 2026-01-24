أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية كان يستهدف الشعب المصري في الشوارع ، مضيفا:" القتل أمر سهل عند الإخوان ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في فترة من الفترات تحدثت مع اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق وقالي إن محمد مرسي زعيم عصابة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللواء أحمد حلمي قالي إن مرسي كان بيتكلم معانا وكأنه زعيم عصابة "، مضيفا:" محمد مرسي هدد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق ومرسي كان عايز يقتل المصريين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا ميهمناش أي حاجة غير بلدنا والحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية ".

