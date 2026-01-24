زوجة الشهيد رامي هلال تكشف تفاصيل مؤثرة عن نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة

كشفت النائبة مروة توفيق، زوجة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بمشاركة نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت مروة توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم أن نجلها علي لم يكن قد أعد كلمته مسبقًا، بل طلب بنفسه الصعود للحديث أثناء الاحتفالية، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور. هذه اللحظة كانت بمثابة دعم حقيقي من القيادة السياسية لأبناء الشهداء، في مشهد إنساني عميق.

لحظات تأثر وبكاء شقيقاته

وأضافت مروة توفيق أن شقيقات الشهيد العقيد رامي هلال لم يتمكنّ من كبح دموعهن أثناء عرض مشاهد بطولات والدهن، ووصفت الموقف بأنه كان صعبًا ومؤثرًا على أفراد الأسرة، خاصة مع تذكر تضحيات الشهيد.

موقف إنساني مع الرئيس السيسي

ووصفت لحظة توجه نجلها علي إلى الرئيس السيسي بأنها كانت مليئة بالمشاعر، حيث بدت الفرحة على وجوه شقيقاته اللاتي كنّ يرغبن في احتضانه، مؤكدة أن الرئيس السيسي استقبلهم بحفاوة وحنان شديدين، وتعامل معهم وكأنهم أبناؤه.

علي نسخة من والده

وفي حديثها عن نجلها، أكدت مروة توفيق أن علي يشبه والده في جميع صفاته وطباعه، قائلة: "هو زي باباه بالظبط"، مشيرة إلى أن علي كان في الخامسة من عمره عندما استشهد والده، ولكن صفات الشهيد ما زالت حاضرة فيه، سواء في طريقة كلامه أو سلوكه، وفي الشهامة والجدعنة، مما يعكس تربية الوالد الفاضلة.

رسالة إلى أسر الشهداء

واختتمت النائبة مروة توفيق حديثها بتأكيد مشاعرها العميقة تجاه كل أسرة شهيد، معربة عن أمنيتها في إيصال صوت كل أم وزوجة وطفل من أبناء الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم ودورهم الوطني الذي لا يُنسى.