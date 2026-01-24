قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
توك شو

زوجة الشهيد رامي هلال تكشف تفاصيل مؤثرة عن نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة

النائبة مروة توفيق
النائبة مروة توفيق
محمد البدوي

كشفت النائبة مروة توفيق، زوجة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بمشاركة نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت مروة توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم أن نجلها علي لم يكن قد أعد كلمته مسبقًا، بل طلب بنفسه الصعود للحديث أثناء الاحتفالية، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور. هذه اللحظة كانت بمثابة دعم حقيقي من القيادة السياسية لأبناء الشهداء، في مشهد إنساني عميق.

لحظات تأثر وبكاء شقيقاته

وأضافت مروة توفيق أن شقيقات الشهيد العقيد رامي هلال لم يتمكنّ من كبح دموعهن أثناء عرض مشاهد بطولات والدهن، ووصفت الموقف بأنه كان صعبًا ومؤثرًا على أفراد الأسرة، خاصة مع تذكر تضحيات الشهيد.

موقف إنساني مع الرئيس السيسي

ووصفت لحظة توجه نجلها علي إلى الرئيس السيسي بأنها كانت مليئة بالمشاعر، حيث بدت الفرحة على وجوه شقيقاته اللاتي كنّ يرغبن في احتضانه، مؤكدة أن الرئيس السيسي استقبلهم بحفاوة وحنان شديدين، وتعامل معهم وكأنهم أبناؤه.

علي نسخة من والده

وفي حديثها عن نجلها، أكدت مروة توفيق أن علي يشبه والده في جميع صفاته وطباعه، قائلة: "هو زي باباه بالظبط"، مشيرة إلى أن علي كان في الخامسة من عمره عندما استشهد والده، ولكن صفات الشهيد ما زالت حاضرة فيه، سواء في طريقة كلامه أو سلوكه، وفي الشهامة والجدعنة، مما يعكس تربية الوالد الفاضلة.

رسالة إلى أسر الشهداء

واختتمت النائبة مروة توفيق حديثها بتأكيد مشاعرها العميقة تجاه كل أسرة شهيد، معربة عن أمنيتها في إيصال صوت كل أم وزوجة وطفل من أبناء الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم ودورهم الوطني الذي لا يُنسى.

السيسي الرئيس السيسي العقيد رامي هلال

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

iQOO 15R

iQOO 15R يظهر على Geekbench قبل إطلاقه مع Snapdragon 8 Gen 5

Magic8 Pro Air

Honor تُطلق Magic8 Pro Air رسميًا مع مواصفات متكاملة

بي إم دبليو

بي إم دبليو M3 الكهربائية.. 4 محركات لأداء رياضي وتقنيات مطورة

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

