بالأسماء .. ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بكفر الشيخ

عقد مجلس نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ المنتخب جلسته الإجرائية الأولى، اليوم، برئاسة حاتم درويش، نقيب المحامين بالمحافظة.

وأسفرت الجلسة عن اختيار شعبان حماد، أميناً عاماً للنقابة، وشوقي الحمراوي وكيلاً للمجلس، ومحمود عبد الونيس، أميناً للصندوق، وجرى اختيار حجاج السبيعي متحدثاً رسمياً باسم المجلس.

كما جرى اختيار شعبان حماد مقررًا للجنة التأديب، وإبراهيم الحصاوي للجنة العلاج، وعلي كركور للجنة الحريات والأزمات، ومحمد شعبان للجنة المعاشات والخدمات، وسامي الغنام للجنة العلاقات العامة والتعاقدات.

كما جرى اختيار البدوي مجاهد مقررًا لجنة الرحلات والمصايف، وأحمد خباطة للجنة الثقافية والمعارض، وسعد عطا للجنة الشباب والرياضة، بينما تولى حجاج السبيعي لجنة شؤون المقر، على أن تقع جميع اللجان تحت رئاسة نقيب المحامين بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المجلس رسالة شكر وتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكدين التزامهم بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق آمال وطموحات محامي كفر الشيخ والارتقاء بمستوى الخدمات النقابية المقدمة لهم.