أشرف عبد الباقي يعلن عودة فرقة سوكسيه بمسرحية جديدة

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عودة فرقة «سوكسيه» للعمل المسرحي من جديد، بعد فترة غياب، وذلك من خلال عرض مسرحية جديدة بعنوان «عائلة الشماشرجي»، على مسرح نجيب الريحاني.

وكشف أشرف عبد الباقي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «المسرح رجع من تاني، فرقة سوكسيه لأول مرة على مسرح نجيب الريحاني يوم الخميس و الجمعة 29 و 30 يناير، مسرحية عائلة الشماشرجي بطولة اشرف عبدالباقي ، حمدي المرغني ، إبرام سمير و فرقة جديدة من الشباب».

يُذكر أن أشرف عبد الباقي قدم خلال السنوات الماضية تجارب مسرحية ناجحة، من أبرزها سلسلة «مسرح مصر».