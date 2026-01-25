الغربية.. قافلة لعلاج 248 حيوانا وماشية و1150طائرا وصرف التحصينات

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا.

حملات بيطرية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، السيد عبدالعال رئيس مركز ومدينة سمنود.

تحصينات المواشي

وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور عبدالمنعم علام مدير الإدارة البيطرية بمركز سمنود، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 248 حيوان وماشية و 1150طائر وصرف التحصينات والأدوية.

مواجهه الحمي القلاعية

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.