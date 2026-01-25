احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة.

وذلك تخليداً لأرواح شهداء الشرطة الأبرار في الذكرى ال 74 لعيد الشرطة، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا ، اللواء محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني، العميد مجد محمد نور الدين مدير منطقة التجنيد بطنطا.

تهنئة اعياد الشرطة



وبدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية لـ ”سلام الشهيد”، في مشهد مهيب يعكس عظمة التضحيات التي قدمها رجال الشرطة.

تلا ذلك قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط أجواء يملؤها الاعتزاز والفخر ببطولاتهم.

وقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، التهنئة لكافة رجال الشرطة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا اعتزازه البالغ بالدور الوطني الذي يقومون به في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومشيرًا إلى أن تضحياتهم وجهودهم المخلصة تمثل صمام الأمان والحصن المنيع في مواجهة التحديات، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن تبقى وحدة المصريين مصدر قوتهم دائمًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي لفتة تقديرية، حرص محافظ الغربية على إهداء درع المحافظة إلى اللواء تامر السمري مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، تقديرًا لجهودهما المخلصة وتفانيهما في أداء واجبهما الوطني، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن تقدير أبناء محافظة الغربية للدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وبسط الاستقرار، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لدفع مسيرة التنمية بالمحافظة.

وقام اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، بإهداء الدروع إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين محافظة الغربية ووزارة الداخلية.

وأعربا عن خالص شكرهما وتقديرهما للمحافظ على ما يقدمه من دعم ورعاية متواصلة لأفراد الشرطة وأسر الشهداء، مشيدين بتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين، ومؤكدين أن هذا التكريم يعكس تقديرهما العميق لدوره الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على أرض المحافظة.

اعياد الشرطة والداخلية

وفي الختام، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن ذكرى عيد الشرطة ستظل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء، وتجسيدًا حقيقيًا لمعاني الوطنية والإخلاص، مشددًا على أن تضحيات شهداء الشرطة ستبقى نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة.

وأوضح أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لأسر الشهداء ورجال الشرطة، تقديرًا لدورهم المحوري في حفظ أمن واستقرار الوطن، وبناء مستقبل آمن ومستقر لمصر وشعبها.