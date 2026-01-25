محافظ دمياط يضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة



وضع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، واللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية- مدير مديرية الأمن إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن ، احتفالاً بالذكرى ال74 بعيد الشرطة .

هذا وتضمنت مراسم الاحتفال التى جاءت بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء وائل الاشوح حكمدار دمياط ، عزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهورى، وسلام الشهيد، وقراءة الفاتحة على شهداء مصر الأبرار...

وتقدم " محافظ دمياط " بخالص التهانى إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية و اللواء هشام رشاد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذا اليوم الذى جاء تخليدًا لذكرى البطولة التى جسدها رجال الشرطة بمدينة الإسماعيلية دفاعاً عن الوطن .

و وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تحيةً خاصة إلى شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة و الشرطة ، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء ، وضحوا بدمائهم الذكية من أجل الوطن ، مؤكدًا أن أبناء مصر، جسدوا أعظم البطولات التى سُطرت بأحرف من نور فى تاريخ الوطن ، معربًا عن تقدير أبناء الوطن بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة ، لحفظ الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب ، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأبنائها وان يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية.

واحتفالاً بهذه المناسبة ،، تبادل المحافظ ومدير الأمن الدروع التذكارية.