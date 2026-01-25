قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل سماعات أذن في 2026

أكدت شركة ريلمي، أنها ستطلق سماعات ريلمي بودز كليب في 29 يناير 2026.

وتُعدّ بودز كليب أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية من الشركة بتصميم مشبك، وقد طُرحت لأول مرة في الأسواق العالمية في نوفمبر الماضي. و ستُطرح هذه السماعات بالتزامن مع هاتف ريلمي بي 4 باور.

سماعات realme Buds Clip

تتميز سماعات realme Buds Clip بتصميمها المفتوح الذي يُثبّت حول الأذن. فعلى عكس سماعات الأذن التقليدية التي توضع داخل قناة الأذن، تُثبّت Buds Clip حول الأذن الخارجية.

وتؤكد realme، أن هذا التصميم يوفر راحةً أكبر للأذن وتهويةً أفضل، مما يُقلل من إجهادها أثناء الاستماع لفترات طويلة.

وبفضل بقاء قناة الأذن مفتوحة، يمر الصوت المحيط بشكل طبيعي، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على دراية بمحيطهم. وهذا ما يجعل هذه السماعات مناسبة للاستخدام في المكتب، والتنقل، والجري، وغيرها من الأنشطة اليومية.

سماعات أذن



صُممت سماعات الأذن باستخدام سلك من التيتانيوم يوفر المرونة والمتانة. يبلغ وزن كل سماعة 5.3 جرام، مما يجعل التصميم العام خفيف الوزن ومريحًا للارتداء لفترات طويلة.

فيما يخص الصوت، تتميز سماعات Buds Clip بضبط ذكي للترددات المنخفضة مدعوم بخوارزمية NextBass من realme. صُممت هذه الخوارزمية للحفاظ على عمق الصوت الجهير رغم تصميمها المفتوح للأذن. أما بالنسبة للمكالمات، فتستخدم السماعات تقنية تقليل الضوضاء المحيطة لتحسين وضوح الصوت في مختلف البيئات.



سماعات الرأس



تدعم سماعات Buds Clip التحكم باللمس لإدارة تشغيل الموسيقى والمكالمات. كما تتضمن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعدة الفورية والترجمة، مما يضفي وظائف ذكية على الاستخدام اليومي. يُعد أداء البطارية ميزة رئيسية أخرى، حيث توفر السماعات، مع علبة الشحن، ما يصل إلى 36 ساعة من التشغيل المتواصل.