خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل سماعات أذن في 2026

لمياء الياسين

أكدت شركة ريلمي، أنها ستطلق سماعات ريلمي بودز كليب في 29 يناير 2026. 

وتُعدّ بودز كليب أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية من الشركة بتصميم مشبك، وقد طُرحت لأول مرة في الأسواق العالمية في نوفمبر الماضي. و ستُطرح هذه السماعات بالتزامن مع هاتف ريلمي بي 4 باور.

سماعات realme Buds Clip

تتميز سماعات realme Buds Clip بتصميمها المفتوح الذي يُثبّت حول الأذن. فعلى عكس سماعات الأذن التقليدية التي توضع داخل قناة الأذن، تُثبّت Buds Clip حول الأذن الخارجية. 

وتؤكد realme، أن هذا التصميم يوفر راحةً أكبر للأذن وتهويةً أفضل، مما يُقلل من إجهادها أثناء الاستماع لفترات طويلة. 

وبفضل بقاء قناة الأذن مفتوحة، يمر الصوت المحيط بشكل طبيعي، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على دراية بمحيطهم. وهذا ما يجعل هذه السماعات مناسبة للاستخدام في المكتب، والتنقل، والجري، وغيرها من الأنشطة اليومية.

سماعات realme Buds Clip

صُممت سماعات الأذن باستخدام سلك من التيتانيوم يوفر المرونة والمتانة. يبلغ وزن كل سماعة 5.3 جرام، مما يجعل التصميم العام خفيف الوزن ومريحًا للارتداء لفترات طويلة.
فيما يخص الصوت، تتميز سماعات Buds Clip بضبط ذكي للترددات المنخفضة مدعوم بخوارزمية NextBass من realme. صُممت هذه الخوارزمية للحفاظ على عمق الصوت الجهير رغم تصميمها المفتوح للأذن. أما بالنسبة للمكالمات، فتستخدم السماعات تقنية تقليل الضوضاء المحيطة لتحسين وضوح الصوت في مختلف البيئات.


تدعم سماعات Buds Clip التحكم باللمس لإدارة تشغيل الموسيقى والمكالمات. كما تتضمن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعدة الفورية والترجمة، مما يضفي وظائف ذكية على الاستخدام اليومي. يُعد أداء البطارية ميزة رئيسية أخرى، حيث توفر السماعات، مع علبة الشحن، ما يصل إلى 36 ساعة من التشغيل المتواصل.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

