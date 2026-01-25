عاجل..إخلاء سبيل والدة شيماء جمال.. تفاصيل

قررت المحكمة المختصة اخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة الاعلامية الراحلة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محاميي خصومها.

قال المستشار أحمد الرفاعي المحامي دفاع والدة شيماء جمال إن المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أمر باستئناف قرار محكمة أول درجة ونظرت القضية اليوم أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وإحالة دعوى السب والقذف للمحكمة الاقتصادية مع إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.