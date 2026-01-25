نهال عنبر: اوعى تدور على الأصل جوه قلوب جعانة

كتبت الفنانة نهال عنبر ، رسالة مجهولي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بدون الكشف عن أية تفاصيل أو ذكر أشخاص، مما أثار الجدل على منشورها وجعل متابيعها يتساءلون عما تقصد.

وقالت نهال عنبر في رسالتها: "اوعي تدور ع الاصل جوه قلوب جعانة، ىعارف ليه..لأنها لو شبعت ...هترميك لكن دور ع الاصل جوه قلوب صادقة لأنها لو حبتك ....صانتك،فـ ع الاصل دور صباح الورد ع الغاليين".



وحلت الفنانة نهال عنبر ضيفة على برنامج ورقة بيضا، تقديم الإعلامية يمني بدراوي، والمذاع على قناة النهار، والذي تحدثت فيه عن حياتها الفنية وخطواتها خلال الفترة المقبلة وكشفت عن رأيها في بعض الأمور الشخصية .

وعن رأيها في انفصال نجلها حسام الحسيني عن زوجته بعد عشرة دامت 21 عاما قالت، "تم الانفصال منذ 5 سنوات، ولكن الاجراءات انتهت منذ أيام، وحاولت مراراً وتكراراً الاصلاح بينهما، فهي مثل ابنتي بالضبط وأحبها كثيراً، ولكنه قرارهما وأحترمه، والعلاقة بينهما جيدة".