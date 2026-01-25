قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة .. الرقابة النووية تطلق العدد الثامن من مجلتها التوعوية عن تصحيح المفاهيم المغلوطة

كتاب مجلة الرقابة النووية
كتاب مجلة الرقابة النووية
وفاء نور الدين

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الثامن من مجلتها (يناير 2026) بمشاركات واسعة لعديد من المؤسسات، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، المُعبِّر عن تضحية أبطال الشرطة البواسل من أجل حماية أمن البلاد والمواطنين.

يتناول العدد الجديد من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية موضوع "تصحيح المفاهيم المغلوطة"، الذي يُشكِّل حجر الزاوية في تحقيق النهضة الشاملة، وذلك بأقلام نخبة من المتميزين؛ لعرض جهود الدولة المصرية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ببناء وتعزيز الوعي الذي يجعل الإنسان أكثر قدرة على البناء والتغيير. 

يتضمن العدد كتابات لعدد من الشخصيات المتميزة، بأقلام كلٍ من: المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، 

و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واللواء جوي هشام حسن طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، و الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، و الدكتور مصطفى عبد الغني، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و الدكتورة غادة جُبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وكيل نقابة المهن السينمائية، و الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عضو مجلس النواب، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، والدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، مدير مركز التراث الصحفي بدار الهلال، والدكتور خالد عاشور، مذيع التليفزيون، عضو اتحاد الكُتَّاب، عضو نقابة الإعلاميين، والدكتور هاني خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

يُقدِّم العدد أيضًا مقالًا فريدًا عن ثقافة الأمان، بقلم المهندس أشرف كمون، رئيس إدارة التفتيش والإلزام بقطاع أمان المنشآت النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين في المجالين النووي والإشعاعي بأهميتها وتقييمها.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة من أجل بناء جسور الثقة والشفافية، والعمل على توطيدها معهم، من خلال جهودها التوعوية، التي لا تتوانى فيها الهيئة قيد أُنملة، ببناء ورفع الوعي بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما مجلة الهيئة، لتكون أحد المنابر المهمة التي تصل لجموع الشعب المصري في كل مكان، فقد تناولت إدارة الدعم الفني والمعامل بالهيئة جهودها الحثيثة في إدارة منظومة الرصد الإشعاعي والإبلاغ والإنذار المبكر، والغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، إضافة إلى عملها داخل الهيئة من أجل التطوير المستمر، تصدير بقلم الدكتور جمال أبو جبل، مدرس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، المدقق اللغوي لمجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

الرقابة النووية الرقابة النووية والإشعاعية عيد الشرطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

الاهلي

ماركا تكشف تفاصيل انضمام نجم الأهلي لبرشلونة

مباراة اتليتكو مدريد ومايوركا

أتليتكو مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويحتل المركز الثاني بـ الليجا

القادسية

دوري روشن السعودي .. التشكيل الرسمي لمباراة القادسية والنجمة

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد