تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة .. الرقابة النووية تطلق العدد الثامن من مجلتها التوعوية عن تصحيح المفاهيم المغلوطة

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الثامن من مجلتها (يناير 2026) بمشاركات واسعة لعديد من المؤسسات، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، المُعبِّر عن تضحية أبطال الشرطة البواسل من أجل حماية أمن البلاد والمواطنين.

يتناول العدد الجديد من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية موضوع "تصحيح المفاهيم المغلوطة"، الذي يُشكِّل حجر الزاوية في تحقيق النهضة الشاملة، وذلك بأقلام نخبة من المتميزين؛ لعرض جهود الدولة المصرية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ببناء وتعزيز الوعي الذي يجعل الإنسان أكثر قدرة على البناء والتغيير.

يتضمن العدد كتابات لعدد من الشخصيات المتميزة، بأقلام كلٍ من: المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا،

و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واللواء جوي هشام حسن طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، و الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، و الدكتور مصطفى عبد الغني، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و الدكتورة غادة جُبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وكيل نقابة المهن السينمائية، و الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عضو مجلس النواب، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، والدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، مدير مركز التراث الصحفي بدار الهلال، والدكتور خالد عاشور، مذيع التليفزيون، عضو اتحاد الكُتَّاب، عضو نقابة الإعلاميين، والدكتور هاني خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

يُقدِّم العدد أيضًا مقالًا فريدًا عن ثقافة الأمان، بقلم المهندس أشرف كمون، رئيس إدارة التفتيش والإلزام بقطاع أمان المنشآت النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين في المجالين النووي والإشعاعي بأهميتها وتقييمها.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة من أجل بناء جسور الثقة والشفافية، والعمل على توطيدها معهم، من خلال جهودها التوعوية، التي لا تتوانى فيها الهيئة قيد أُنملة، ببناء ورفع الوعي بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما مجلة الهيئة، لتكون أحد المنابر المهمة التي تصل لجموع الشعب المصري في كل مكان، فقد تناولت إدارة الدعم الفني والمعامل بالهيئة جهودها الحثيثة في إدارة منظومة الرصد الإشعاعي والإبلاغ والإنذار المبكر، والغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، إضافة إلى عملها داخل الهيئة من أجل التطوير المستمر، تصدير بقلم الدكتور جمال أبو جبل، مدرس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، المدقق اللغوي لمجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.