بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 طرق ذكية لتوفير المال بسهولة باستخدام ChatGPT

روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
لمياء الياسين

لم يعد توفير المال أسهل من أي وقت مضى، بفضل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

ويُمكن لوكيل ChatGPT، الذي أطلقته OpenAI العام الماضي، مساعدتك في خفض التكاليف بطرق غير متوقعة.

إليك خمس طرق عملية لاستخدامه لتوفير المال شهريًا:

روبوت الدردشة

1-المساعدة في تخطيط الميزانية

يُمكن لـ ChatGPT إنشاء ميزانية مُخصصة بناءً على دخلك - الراتب، والمكافآت، أو مصادر أخرى - ونفقاتك، بما في ذلك الإيجار، ومشتريات البقالة، والمواصلات، والمرافق. 

ثم يقترح طرقًا لتقليل التكاليف وزيادة المدخرات.

2-العثور على أفضل عروض الوجبات

استخدم ChatGPT للبحث في تطبيقات التوصيل والمطاعم المحلية عن وجبات مُخفضة. على سبيل المثال، اطلب:
"اعثر على أفضل عروض البيتزا أو الدجاج المقلي بالقرب مني بأقل من [المبلغ المطلوب]".

3-إلغاء الاشتراكات غير المُستخدمة تلقائيًا

 يُهدر الكثير من الأشخاص أموالهم على اشتراكات منسية مثل اشتراكات Netflix أو عضوية النوادي الرياضية. يُمكن لـ ChatGPT تتبع الاشتراكات المُتكررة من خلال فحص رسائلك الإلكترونية بحثًا عن كلمات رئيسية مثل "تجديد" أو "اشتراك" أو أسماء الخدمات، وتلخيص تواريخ التجديد والتكاليف، وتذكيرك بالإلغاء عند الحاجة.

4-اكتشف أنشطة عائلية مجانية أو منخفضة التكلفة.
يساعدك ChatGPT في العثور على فعاليات مجتمعية، وحدائق، وأنشطة اقتصادية بالقرب منك. جرّب أن تسأل:
"ابحث عن خمسة أنشطة عائلية ممتعة هذا الأسبوع ضمن نطاق 20 ميلاً مني بأقل من [المبلغ المطلوب]".

5- تتبّع أكواد الخصم.

قبل التسوّق عبر الإنترنت، يبحث ChatGPT عن أكواد الخصم أو العروض الترويجية المتاحة لتوفير المال. مع أن بعض الأكواد قد لا تعمل، إلا أن هذا البحث السريع قد يوفر لك المال على السلع باهظة الثمن أو مشترياتك اليومية.

استخدام وكلاء ChatGPT بهذه الطرق يُحسّن إدارة ميزانيتك، ويقلل من الإنفاق غير الضروري، ويزيد من مدخراتك بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

توزيع الورود والهدايا

«أمن كفر الشيخ» يوزع الهدايا على المواطنين احتفالاً بعيد الشرطة | صور

وفد من العاملين بالمحافظة والمديريات الخدمية والأزهر والكنيسة ومختلف فئات المجتمع يزور الأقسام والكمائن لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم في أسيوط

محافظ أسيوط: وفد من العاملين والأزهر والكنيسة يزور الأقسام للتهنئة بعيد الشرطة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي.. صور

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

