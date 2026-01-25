5 طرق ذكية لتوفير المال بسهولة باستخدام ChatGPT

لم يعد توفير المال أسهل من أي وقت مضى، بفضل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

ويُمكن لوكيل ChatGPT، الذي أطلقته OpenAI العام الماضي، مساعدتك في خفض التكاليف بطرق غير متوقعة.

إليك خمس طرق عملية لاستخدامه لتوفير المال شهريًا:

روبوت الدردشة

1-المساعدة في تخطيط الميزانية

يُمكن لـ ChatGPT إنشاء ميزانية مُخصصة بناءً على دخلك - الراتب، والمكافآت، أو مصادر أخرى - ونفقاتك، بما في ذلك الإيجار، ومشتريات البقالة، والمواصلات، والمرافق.

ثم يقترح طرقًا لتقليل التكاليف وزيادة المدخرات.

2-العثور على أفضل عروض الوجبات

استخدم ChatGPT للبحث في تطبيقات التوصيل والمطاعم المحلية عن وجبات مُخفضة. على سبيل المثال، اطلب:

"اعثر على أفضل عروض البيتزا أو الدجاج المقلي بالقرب مني بأقل من [المبلغ المطلوب]".

3-إلغاء الاشتراكات غير المُستخدمة تلقائيًا

يُهدر الكثير من الأشخاص أموالهم على اشتراكات منسية مثل اشتراكات Netflix أو عضوية النوادي الرياضية. يُمكن لـ ChatGPT تتبع الاشتراكات المُتكررة من خلال فحص رسائلك الإلكترونية بحثًا عن كلمات رئيسية مثل "تجديد" أو "اشتراك" أو أسماء الخدمات، وتلخيص تواريخ التجديد والتكاليف، وتذكيرك بالإلغاء عند الحاجة.

4-اكتشف أنشطة عائلية مجانية أو منخفضة التكلفة.

يساعدك ChatGPT في العثور على فعاليات مجتمعية، وحدائق، وأنشطة اقتصادية بالقرب منك. جرّب أن تسأل:

"ابحث عن خمسة أنشطة عائلية ممتعة هذا الأسبوع ضمن نطاق 20 ميلاً مني بأقل من [المبلغ المطلوب]".

5- تتبّع أكواد الخصم.

قبل التسوّق عبر الإنترنت، يبحث ChatGPT عن أكواد الخصم أو العروض الترويجية المتاحة لتوفير المال. مع أن بعض الأكواد قد لا تعمل، إلا أن هذا البحث السريع قد يوفر لك المال على السلع باهظة الثمن أو مشترياتك اليومية.

استخدام وكلاء ChatGPT بهذه الطرق يُحسّن إدارة ميزانيتك، ويقلل من الإنفاق غير الضروري، ويزيد من مدخراتك بسهولة.