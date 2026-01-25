قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الضفة الغربية تشهد تصعيدا ممنهجا يعمق الأزمة الإنسانية ويقوض فرص الحل

رنا عبد الرحمن

قال الدكتور عماد عمر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن ما تشهده الضفة الغربية حاليًا يعكس تصعيدًا خطيرًا لا يقل في تأثيره الإنساني والسياسي عما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية المتبعة تستهدف تفريغ الأرض من سكانها، وفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأوضح عمر، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال يواصل تنفيذ ممارسات وصفها بـ«التطهير العرقي»، من خلال هدم المخيمات الفلسطينية، وتهجير سكانها قسرًا، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني المكثف، وإقامة الحواجز والبوابات بين المدن والقرى، ما أدى إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية ومحاصرة السكان اقتصاديًا وإنسانيًا.

وأشار إلى أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بما في ذلك هدم أو إغلاق مقراتها في القدس الشرقية، يأتي ضمن رؤية سياسية أوسع يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، تهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء دور الوكالة كشاهد دولي على حق العودة.

وأضاف أن إسرائيل تمضي قدمًا في فرض سيادتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية، متجاهلة التحذيرات والنداءات الدولية الرافضة لسياسات الضم والتهويد، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ودفع أونروا إلى إطلاق تحذيرات رسمية بشأن تدهور غير مسبوق في الظروف المعيشية للفلسطينيين.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن رد الفعل الدولي لا يزال دون مستوى التحديات، إذ يقتصر في الغالب على بيانات إدانة لا تُترجم إلى إجراءات عملية أو ضغوط حقيقية، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية، بحسب تعبيره، منح الحكومة الإسرائيلية غطاءً سياسيًا يسمح لها بتجاوز قواعد القانون الدولي والإنساني.

وفي السياق ذاته، لفت عمر إلى أن إسرائيل تسعى إلى الإبقاء على غزة والضفة الغربية تحت سيطرة أمنية مشددة، رافضة أي مقترحات لإدخال قوات دولية أو الشروع في عملية إعادة إعمار حقيقية، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس رغبة في تكريس واقع دائم من عدم الاستقرار، شبيه بالنموذج اللبناني، قائم على إدارة الصراع لا حله.

وأشار إلى أن النزوح القسري لنحو 33 ألف فلسطيني من مناطق شمال الضفة الغربية يمثل مؤشرًا خطيرًا على طبيعة المرحلة المقبلة، ويجسد سياسة ممنهجة لإعادة رسم الخريطة السكانية، في إطار ما وصفه بمشروع «إسرائيل الكبرى»، الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلاله إلى إرضاء تيارات اليمين المتطرف وضمان بقاء ائتلافه الحكومي متماسكًا.

وشدد في ختام حديثه على أن استمرار هذا المسار ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية تضمن حماية المدنيين، وتضع حدًا للسياسات التي تقوض أي أفق لحل عادل وشامل.

الضفة الغربية النزوح لبنان القضية الفلسطينة اكسترا نيوز

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

عبد الرحمن مجدى

الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن مجدى لاعب بيراميدز

المصري هيثم حسن

المصري هيثم حسن: ريال أوفييدو عقد مهمة برشلونة في الشوط الأول

عمر جابر

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

