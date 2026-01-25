في معرض الكتاب.. دكتور محمد لبيب يتحدث عن "اللغة والذكاء الاصطناعي"

يلقي الدكتور محمد مجدي لبيب، أستاذ الدراسات اللغوية والخبير في حوسبة اللغة، محاضرة عن "اللغة والذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 57، التي تنطلق خلال الفترة 21 يناير حتى 3 فبراير 2026.

ويتحدث "لبيب" خلال المحاضرة عن معالجة اللغات الطبيعية وحوسبة اللغة العربية والطموحات التي يسعى لها الباحثون في مجال اللسانيات الحاسوبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغات، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الذكاء الاصطناعي والثقافة العربية: الإمكانات والمخاطر" برئاسة الأستاذ الدكتور شريف شاهين، نائب رئيس اللجنة الإقليمية لبرنامج ذاكرة العالم باليونسكو، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الاسبق.

وتنطلق فعاليات المؤتمر يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، بقاعة بلازا 1، ويتضمن ثلاث جلسات علمية؛ حيث يبدأ بالكلمة الافتتاحية للأستاذ الدكتور شريف شاهين، رئيس المؤتمر، ثم الجلسة الأولى بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعي، ويتحدث فيها: دكتور أماني مجاهد، ودكتور أسامة هندي، عن "الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومؤسسات المعلومات.. أدوات تحسين الجودة والابتكار. وتحاضر الدكتور حفيظة مخنفر عن "الخوارزميات وإشكالية التنبؤ في البحث الاجتماعي، وأيضًا الدكتور عماد عيسى يحاضر عن "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنسانيات الرقمية.. الفرص والتحديات.

وتأتي الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "الذكاء الاصطناعي والإبداع الأدبي، ويدير الجلسة الدكتور عاطف عبيد، ويحاضر فيها كل من: المهندس زياد عبدالتواب الذي يتحدث عن "الذكاء الاصطناعي بديل أم مساعد.. دراسة تطبيقية مع التركيز على الرواية"، ويتحدث أيضا الدكتور محمد خليل مرسي عن "الذكاء الاصطناعي وقيمة الأدب عند الأجيال الجديدة Gen Z"، والدكتور محمد سليم شوية يحاضر عن "الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل الإبداع الأدبي بين الإنسان وعقل الآلة في اللغة العربية".

ويختتم المؤتمر فعالياته بالجلسة الثالثة التي تأتي بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والترجمة الأدبية"، وتدير الجلسة دكتورة كرمة سامي، ويتحدث فيها كل من: دكتور حسين محمود عن "المترجم البشري والمترجم المصطنع"، والدكتور عبدالرازق عيد يحاضر عن "الترجمة الأدبية في عصر الذكاء الاصطناعي: شراكة تقنية أم تهديد وجودي؟، ويحاضر الدكتور محمد مجدي لبيب عن "اللغة والذكاء الاصطناعي.. التحديات والآمال".