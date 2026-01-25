الكاتبة ياسمين العيساوي توقّع روايتها «وريثة الظلال» بمعرض القاهرة للكتاب

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام الكاتبة المغربية المقيمة في الإمارات ياسمين العيساوي، في جلسة توقيع استثنائية لروايتها الجديدة «وريثة الظلال»، وذلك يوم الخميس 29 يناير من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً، في جناح دار التدوين العربي، قاعة 2، جناح رقم B8.



وتعد «وريثة الظلال» واحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة في أدب الرعب النفسي، حيث تمزج العيساوي بين تخصصها في الصحة النفسية وشغفها بالسرد الأدبي، لتقدّم رواية تتجاوز حدود الخيال التقليدي، وتغوص عميقًا في عالم الغيبيات وصراعات النفس البشرية.

وتدور أحداث «وريثة الظلال» حول مليكة، قارئة التاروت التي تؤمن بأن العالم محكوم بقوى خفية، تحمل سرًا مظلمًا جعلها تحيا دائمًا في حالة حذر وخوف على ابنتها.

وعلى الجانب الآخر تأتي كارما، طبيبة نفسية تؤمن بالعلم والمنطق وتظن أن لكل شيء تفسيرًا واضحًا. لكن حين يدخل الدكتور بدر، مدير كارما وصوتها القريب، تتشابك الخيوط بين الماضي واللاوعي، بين عالم الظلال والواقع الملموس.

وتكتشف كارما أن المعركة ليست فقط بين الإيمان والإنكار… بل بين ما تراه وما يرفض عقلها الاعتراف به، وبين ما يُدفن في باطن النفس وما يخرج إلى السطح حين تغيب الحماية.



الرواية رحلة في الهواجس، الموروثات النفسية، الخوف المتوارث عبر الأجيال، وصراع العقل مع ما لا يقدر على تفسيره. وتقدّم العيساوي من خلالها عملًا يمزج بين الغموض، الأدب، والتحليل النفسي بعمق سردي ساحر.

وتدعو الكاتبة جميع محبي الأدب وعشاق الرعب النفسي والغموض لزيارتها في جناح التوقيع، والاحتفاء معًا بإصدار «وريثة الظلال» لأول مرة في القاهرة.