فنربخشة يتعثر في صراع صدارة الدوري التركي

حسم التعادل الإيجابي 1 / 1 نتيجة مباراة فنربخشة مع ضيفه جوزتيبي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري التركي الممتاز اليوم الأحد.

وسجل المالي نيني دورجيليس هدف التقدم لفنربخشة في الدقيقة 17 ليمنح التفوق لفريقه، لكنه تفوق لم يدم سوى 7 دقائق بعدما أدرك التعادل البرازيلي جاندرسون في الدقيقة 24.

ورفع هذا التعادل رصيد فنربخشة إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن جالطة سراي المتصدر، أما جوزتيبي فيظل في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة.

ولم يستفق فنربخشة من خسارته ببطولة الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا الإنجليزي صفر/1 ليعرف تعثرا جديدا هذه المرة على صعيد الدوري المحلي.