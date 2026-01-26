صرف الإسكندرية تعتمد منظومة الكروت الذكية لتزويد الوقود

واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة المهندس سامي قنديل خطواتها الجادة نحو تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، من خلال اعتماد منظومة الكروت الذكية لتزويد الوقود، بالتعاون مع شركة "بيترو أب" المتخصصة في الحلول الرقمية الذكية، وفي إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز منظومة الحوكمة.

وتعتمد المنظومة الجديدة على دمج تقنيتي “أو سي أر” و"إن إف سي"، بما يضمن تسجيل بيانات تزويد الوقود بدقة عالية دون تدخل يدوي، الأمر الذي يسهم في تقليل الأخطاء، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أعلى معدلات الرقابة على استهلاك الوقود لأسطول سيارات الشركة.

وفي هذا السياق، عقدت شركة بترو آب اجتماعًا موسعًا بمقر شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بحضور السادة مديري العموم ورؤساء القطاعات، وتحت قيادة رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة آليات تعميم التجربة خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للانتقال من مرحلة التطبيق التجريبي إلى التنفيذ الكامل.

وشهد الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والتشغيلية والتنظيمية للمنظومة، وبحث التحديات المتوقعة وسبل التعامل معها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لـ إمضاء العقود وتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وأكد المهندس سامي قنديل خلال الاجتماع دعم الإدارة العليا الكامل للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تعميم المنظومة يُعد خطوة محورية في مسار التطوير المؤسسي، ويعكس التزام الشركة بتطبيق الحلول الذكية التي تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وترشيد الموارد وتحسين الأداء المؤسسي.