استقرار الدولار عند مستوى 47 جنيها مساء الأحد 25 يناير 2026

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. افتتحت البنوك المصرية الأسبوع المالي بإغلاق هادئ في ختام تعاملات الأحد 25 يناير 2026 وسط تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بما عكس حالة من التوازن الواضح بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي الرسمي مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن مستويات السيولة بما يدعم مؤشرات الاستقرار النقدي خلال الفترة الحالية.

مشهد الإغلاق في السوق المصرفي المصري

شهدت الجلسة الختامية لليوم الأول من الأسبوع حالة من الترقب في الساعات الأولى قبل أن تتجه أسعار صرف الدولار إلى الاستقرار عند مستويات منخفضة نسبيًا في معظم البنوك العاملة بالسوق وهو ما أرسل إشارات إيجابية حول قدرة الجهاز المصرفي على امتصاص الطلب وتوفير العملة الأجنبية دون ضغوط استثنائية.

واقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

مؤشرات السيولة واستقرار الطلب

يعكس الأداء الهادئ لسعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد توافر سيولة أجنبية مستقرة داخل القنوات الرسمية مدعومة بانتظام التدفقات النقدية وتوازن الطلب الاستيرادي بما حد من التقلبات الحادة وأسهم في تقليص الفجوات السعرية بين البنوك الحكومية والخاصة.

مستويات الدولار تتجاوز حاجز 47 جنيها

مع إسدال الستار على التعاملات سجلت شاشات العرض في البنك المركزي والبنوك الوطنية مستويات أعلى من حاجز 47 جنيها للدولار مع تفاوت طفيف بين المؤسسات المالية الكبرى والمصارف الخاصة وهو تفاوت محدود يعكس اختلاف سياسات التسعير اليومية دون خروج عن الإطار العام للسوق.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع بما يتماشى مع مستويات الإغلاق في بنوك القطاع العام ويعكس استمرار السياسة السعرية المتحفظة.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع في ختام التعاملات بما يؤكد حالة التقارب السعري بين أكبر بنكين حكوميين.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع مواكبًا الاتجاه العام للسوق دون تغيرات ملحوظة.

في البنك التجاري الدولي cib سجل الدولار 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع مع هامش بسيط يعكس طبيعة التسعير في البنوك الخاصة الكبرى.

وصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري إلى 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع مسجلًا من أقل المستويات داخل السوق المصرفي بنهاية اليوم.

سجل بنك البركة سعر 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع موازيًا لأدنى مستويات الإغلاق بين البنوك.

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في إطار الاستقرار السعري العام.

سجل بنك المصرف المتحد 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع دون تغيرات عن مستويات منتصف الجلسة.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع بما يعكس حركة متوازنة مع السوق.

سجل البنك المصري الخليجي سعر 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأحد.

أسعار العملات الأجنبية المختلفة اليوم

حافظ سعر الدولار اليوم على مستوى 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع وفق متوسطات الإغلاق داخل السوق المصرفي.

سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 55.17 جنيه للشراء و55.78 جنيه للبيع متأثرًا بحركة العملة الأوروبية مقابل الدولار عالميًا.

سعر الدولار

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 63.42 جنيه للشراء و64.32 جنيه للبيع مع استمرار الطلب المرتبط بالتعاملات التجارية والسفر.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 151.83 جنيه للشراء و154.25 جنيه للبيع محافظًا على مستوياته المرتفعة نسبيًا داخل سلة العملات الأجنبية.

وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 12.49 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع في ظل استقرار الطلب المرتبط بمواسم العمرة والسفر.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع مع استمرار التداول ضمن نطاق ضيق.

قراءة في اتجاهات السوق

تعكس بيانات الإغلاق بنهاية تعاملات الأحد 25 يناير 2026 حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصري مدعومة بتوازن السيولة واستقرار الطلب وهو ما يمنح المتعاملين رؤية أوضح لاتجاهات الأسعار خلال الأيام الآتية مع ترقب أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملات.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

توقعات المتعاملين خلال الفترة الآتية

يرى متابعون للسوق أن استمرار هذا الأداء المتوازن مرهون بالحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي واستقرار النشاط التجاري والاستثماري بما يدعم بقاء الدولار ضمن نطاقاته الحالية دون تقلبات حادة على المدى القريب.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار 25 يناير 2026 أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنك الأهلي الدولار في بنك مصر سوق الصرف المصري سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم

