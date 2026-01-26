إزالة تعديات على حرم الطريق العام أمام منشأة سياحية بالغردقة

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة فورية لإزالة تعديات على حرم الطريق العام أمام إحدى المنشآت السياحية بمنطقة الشيراتون، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم لكافة صور التعديات ومخالفات البناء، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، حيث تم توجيه مساعد رئيس الحي وقسم التنظيم والتعديات بسرعة التعامل مع المخالفة فور رصدها ميدانيًا.

وأكد رئيس الحي أن قسم المتابعة الميدانية رصد قيام إحدى المنشآت السياحية بالتعدي على حرم الطريق العام من خلال توسيع الرصيف وضم جزء منه لصالح المنشأة، ما أدى إلى إشغال الطريق والتأثير على حركة المرور وحق المواطنين في استخدام الطريق العام.

وعلى الفور، جرى تكليف قسم التعديات بإزالة كافة الإشغالات والتوسعات غير القانونية التي تم استحداثها على الرصيف، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك تحت إشراف مباشر من مسئولي الحي.

وشدد اللواء أحمد جبر على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تعديات على أملاك الدولة أو المساس بحق المواطن في الطريق العام، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة والمتابعة على مدار الساعة، للحفاظ على الانضباط العام والتنسيق الحضاري لمدينة الغردقة باعتبارها مدينة سياحية عالمية.