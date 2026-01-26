قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إزالة تعديات على حرم الطريق العام أمام منشأة سياحية بالغردقة

ابراهيم جادالله

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة فورية لإزالة تعديات على حرم الطريق العام أمام إحدى المنشآت السياحية بمنطقة الشيراتون، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم لكافة صور التعديات ومخالفات البناء، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، حيث تم توجيه مساعد رئيس الحي وقسم التنظيم والتعديات بسرعة التعامل مع المخالفة فور رصدها ميدانيًا.

وأكد رئيس الحي أن قسم المتابعة الميدانية رصد قيام إحدى المنشآت السياحية بالتعدي على حرم الطريق العام من خلال توسيع الرصيف وضم جزء منه لصالح المنشأة، ما أدى إلى إشغال الطريق والتأثير على حركة المرور وحق المواطنين في استخدام الطريق العام.

وعلى الفور، جرى تكليف قسم التعديات بإزالة كافة الإشغالات والتوسعات غير القانونية التي تم استحداثها على الرصيف، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك تحت إشراف مباشر من مسئولي الحي.

وشدد اللواء أحمد جبر على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تعديات على أملاك الدولة أو المساس بحق المواطن في الطريق العام، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة والمتابعة على مدار الساعة، للحفاظ على الانضباط العام والتنسيق الحضاري لمدينة الغردقة باعتبارها مدينة سياحية عالمية.

