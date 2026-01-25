عمرو أديب: أنا نفسي هفاني على بليلة ويكون فيها 4 صوابع قشطة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه “أنا نفسي هفاني على بليلة وأنا عايزها يكون فيها لبن خام وسكر بودرة و4 صوابع قشطة مش 2 أو 3 وأنا نفسي أصبحت تشتاق للبليلة وهي مش موجودة في أي حتة في العالم غير في مصر”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، أنه “أنا خبرة المالكي والحسين من 40 سنة، والبليلة موصوفة في الشتاء وومتاكلهاش من غير ما تحط القشطة وبعد ما تاكل بالمعلقة شوية اللبن وتاخدها نام على جنبك اليمين واقرا الشهادتين”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن “ايلون ماسك كان عامل متمر صحفي وقال أن كل حد هيبقى عندة انسان الي وعددهم هيكون أكبر من البشر”

