كوريا الجنوبية.. اعتقال 55 شخصا للاشتباه في ارتكاب عمليات احتيال

ألقت السلطات في كوريا الجنوبية القبض على عشرات الأشخاص الذين أعيدوا مؤخراً من كمبوديا، في إطار حملة واسعة لملاحقة شبكة احتيال إلكتروني يشتبه في تورطها بعمليات نصب عابرة للحدود استهدفت مئات الضحايا.

وأعلنت الشرطة، يوم الاثنين، توقيف 55 شخصاً من أصل 73 مواطناً كورياً جنوبياً تم ترحيلهم الأسبوع الماضي من كمبوديا، بعد الاشتباه بضلوعهم في أنشطة احتيال عبر الإنترنت. وقال متحدث باسم الشرطة في تصريح هاتفي إن السلطات تراجع أوضاع بقية العائدين، ومن المتوقع اتخاذ قرار لاحقاً بشأن ما إذا كان سيتم توقيفهم رسمياً.

وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية قد طلب، في وقت سابق، إصدار مذكرات اعتقال بحق 72 مشتبهاً من أصل 73 شخصاً تم ترحيلهم، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة عمليات احتيال إلكتروني منظمة. وبحسب مسؤولين، استُثني شخص واحد فقط من طلبات التوقيف، بعدما اعتُبرت الأفعال المنسوبة إليه طفيفة نسبياً.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، أكد أن طلبات مذكرات الاعتقال شملت جميع المشتبه بهم تقريباً، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني تنطلق من خارج البلاد.

وجرى ترحيل المشتبه بهم من كمبوديا يوم الجمعة على متن طائرة خاصة، بعد احتجازهم هناك، في عملية وصفت بأنها أكبر عملية إعادة لمشتبه بهم جنائيين من دولة واحدة إلى كوريا الجنوبية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من تعاون أمني متزايد بين سيول ودول في جنوب شرق آسيا لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وتتهم السلطات أفراد الشبكة بالاحتيال على 869 ضحية داخل كوريا الجنوبية، والاستيلاء على نحو 48.6 مليار وون، أي ما يعادل قرابة 33.1 مليون دولار، عبر أساليب احتيال متنوعة عبر الإنترنت، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأدوار الفردية لكل مشتبه به.