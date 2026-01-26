استمرار أعمال تطوير شارع علم الروم بمطروح

استمرت بمحافظة مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير شارع علم الروم بداية من المدخل الشرقي بميدان السمكتين .

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام ، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح ، الأعمال الجارية حالياً لرفع كفاءة وتطوير شارع علم الروم بداية من المدخل الشرقي بميدان السمكتين والتى تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مع أهمية الشارع كمدخل للمحافظة

وتشمل أعمال تطوير شارع علم الروم اتجاهين باتساع عشرة أمتار لكل اتجاه ، ورصيف وبلدورات على الجانبين وجزيرة وسطى باتساع 4 متر تضم مسار دراجات وتشجير ،مع الإسراع فى أعمال مد البنية التحتية بالتنسيق بين جميع الجهات من أعمال مد وتطوير وصلات شبكة الاتصالات، ومراجعة أعمدة الكهرباء والإنارة وفقا لإبعاد اتساع الشارع وموقعها وسط الشارع ام على الجانبين ،وشبكة المياه وشنايش صرف مياه الأمطار والصرف الصحى وغيرها ،موجهاً بمراجعة منسوب المطابق مع مستوى رصف الشارع ومراجعة تطهير جميع البلاعات .

وكذلك أعمال مد وتطوير كابلات شبكة الاتصالات موجها بسرعة إنهاء الأعمال مع إعادة الردم والتسوية لأعمال الحفر أول بأول قبل بدء أعمال الرصف لتيسير حركة سير السيارات والمواطنين.