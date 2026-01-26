مقترحات برلمانية بإنشاء منصة موحدة تُمكّن الأسرة من متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا

قال النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن بيان مجلس النواب بشأن تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن البرلمان يتحرك بروح المسؤولية الوطنية، مستندًا إلى توجيهات واضحة من القيادة السياسية.

وأضاف حلمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده على جوهر المشكلة، حين ربط بين التكنولوجيا وتشكيل وعي الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستهدف تقييد الحريات، بل حماية النشء من مخاطر حقيقية.

وأوضح حلمي أن إعلان البرلمان عقد حوار مجتمعي شامل يفتح الباب أمام جميع الأطراف لتقديم رؤاهم، مؤكدًا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ستلعب دورًا محوريًا في تلقي آراء المواطنين والأسر حول أفضل السبل للتنظيم.

وأشار إلى أن ما طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن محدودية تأثير الحجب، يعزز أهمية البحث عن حلول مبتكرة، مثل الشرائح الأبوية، وتحديد أوقات الاستخدام، وإطلاق حملات توعوية وطنية.

واقترح أمين سر اللجنة، إنشاء منصة موحدة تُمكّن الأسرة من متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا، وربطها بالخدمات التعليمية، بما يحقق التكامل بين التعليم والتحول الرقمي الآمن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا يفضي إلى تشريع متوازن، يعكس إرادة الدولة والمجتمع في حماية الأطفال وبناء مستقبل رقمي آمن لمصر.