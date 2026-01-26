تفاصيل السيطرة على 3 حرائق في ثلاث محافظات وإنقاذ المواطنين

وقعت عدد من الحرائق اليوم في 3 محافظات ، ولكن العناية الإلهية لطفت بالمواطنين ، وتم السيطرة عليهم..

حريق جنوب سيناء

أنقذت العناية الإلهية جميع ركاب أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة افريكانو ، بعد اندلاع حريق مفاجئ به أثناء سيره على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ»، وذلك قبل الوصول إلى كمين رأس محمد ب10 كيلومترات.

وتبين أنه أثناء الرحلة القادمة من مدينة المنصورة الى شرم الشيخ فوجئ الركاب بتصاعد ألسنة اللهب من الأتوبيس، ما دفع السائق إلى التوقف الفوري على جانب الطريق، وإنزال جميع الركاب بسرعة، حفاظًا على سلامتهم، دون وقوع أي إصابات وامتدت النيران إلى شنط الركاب .

وعلى الفور، تلقت قوات تأمين الطريق إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأكد شهود عيان أن جميع الركاب تم إنقاذهم بسلام، فيما أسفر الحريق عن احتراق الأمتعة والحقائب بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وبيان أسباب الحريق واتخاذ القانونية اللازمة.

المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، من السيطرة على حريق اندلع داخل كافيه على بالمنطقة الجنوبية بكورنيش النيل ، دون وقوع أي إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل الكافيه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق.

أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق إندلع داخل إحدى العوامات التابعة لأحد المطاعم المطلة على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وذلك فور تلقي الإخطار بالواقعة حيث تحركت الأجهزة المعنية على الفور للتعامل مع الحريق واحتواء الموقف.

وكلف المحافظ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، والتى توجهت على الفور بإجمالى 4 سيارات، وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، مع سرعة تنفيذ أعمال الإخماد، إلى جانب أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى، وأسفرت الجهود المكثفة لرجال الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على الحريق

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الجهات المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وتحديد ملابساته ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة الكاملة من الجهات المختصة لشروط السلامة والصحة المهنية لكافة الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم وكافة الأنشطة حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب على الوجه الأكمل .