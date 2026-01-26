وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس السيسي أكد أن الاستثمار في الشباب والكفاءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ورسالة الرئيس السيسي جاءت بالغة الدلالة لتؤكد أن المواطن هو محور التنمية وأن الاستثمار في قدراته هو السبيل لبناء دولة قوية وحديثة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جائزة التميز الحكومي لا يقتصر دورها على تكريم الفائزين والمتميزين فحسب بل تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في فلسفة العمل الحكومي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن جهود ترسيخ مبادئ التميز المؤسسي تأتي اتساقا مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة بهدف توحيد الرؤية والخطاب الاقتصادي للدولة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: كفاءة الأفراد هي في جوهرها كفاءة للمؤسسات، وأنه بقدر ما ننجح في بناء الإنسان وتأهيله وتمكينه بقدر ما تنجح الدولة في بناء مؤسسات قوية.

