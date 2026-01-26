مدبولي: جائزة التميز الحكومي إحدى ثمار التعاون بين مصر والإمارات

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إحتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، إنه يتوجه للرئيس السيسي بالشكر على رعايته لهذا الحدث، مرحبا بالأشقاء في الإمارات لمشاركتهم في هذا الحدث، متمنيا لهم طيب الإقامة فى وطنهم الثاني مصر، ونقل خالص التحيات لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا.

وأضاف مدبولي: “أغتنم هذه المناسبة لأهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة ال25 يناير وعيد الشرطة، ويمثل لقاءنا اليوم تجسيدا لعمق عناصر الأخوة الممتدة التي تجمع بلدينا ويعكس تاريخا راسخا من التعاون المتكامل”.

وأردف: “يأتي الاحتفال بتوزيع جائزة مصر للتميز الحكومي كإحدي ثمار التعاون الممتد بين مصر والإمارات في الخدمات الحكومية والإبتكار والتميز.. وإنطلاقا من إيمان الدولة بأن كفاءة الأداء الحكومي لا تنفصل عن الاستثمار فى الإنسان يحظي التنمية البشرية إهتمام بالغ فى الدولة المصرية بما يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن.. وعملت الدولة خلال الأعوام الأخيرة على تكثيف الجهود والمبادرات ومن بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”.