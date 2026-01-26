مشاركة مميزة لطلاب قناة السويس في افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية

شاركت جامعة قناة السويس مشاركة مشرفة في طابور العرض بحفل افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة والخمسين، والذي أُقيم بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 83 جامعة ومعهدًا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك بالاشتراك مع الاتحاد الرياضي للجامعات، وفي إطار دعم الدولة للحركة الرياضية الجامعية.

وجاءت فعاليات الافتتاح بحضور معالي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث باعتباره أحد أكبر الفعاليات الرياضية الطلابية على مستوى الجمهورية، وما يمثله من منصة لتعزيز التنافس الشريف وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي بين طلاب الجامعات المصرية.

وجاءت مشاركة طلاب جامعة قناة السويس بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و تأكيد واضح على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع مشاركة الطلاب في الفعاليات القومية الكبرى، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي وتعزيز دور الجامعة في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الوطني.

وجاءت مشاركة الطلاب بإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، و الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد امام مدير ادارة النشاط الرياضي.

وشارك في طابور العرض عدد 20 طالبًا من طلاب جامعة قناة السويس، جرى اختيارهم وفق معايير محددة شملت الالتزام والتميز والاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للفعالية والزي المعتمد من إدارة رعاية الطلاب، بما أسهم في ظهور وفد الجامعة بصورة مشرفة تعكس مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية.