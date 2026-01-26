فقدت الذاكرة.. فنانة شهيرة تجري عملية جراحية خطيرة في المخ |تفاصيل

كشفت الفنانة ماجي بو غصن عن تعرضها لأزمة صحية شديدة فقدت فيها الذاكرة بشكل مؤقت وذلك خلال استضافتها فى برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس.

وقالت ماجى بو غصن خلال الحلقة: أجريت جراحة خطيرة في المخ، وفقدت الذاكرة لفترة طويلة، وزوجي وأبنائي ساندوني في فترة شفائي، وكانوا بديلاً للتمريض في الاهتمام بأدويتي وعلاجي، واستغرقت عدة أشهر خلال فترة التعافي بعد العملية، ولكن الشفاء التام كان بعد عام من الجراحة.

ماجي بو غصن تتحدث عن نجمات مصر

من ناحية أخرى قالت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، إن مصر بها مجموعة من النجمات والفنانين المحبوبين واحب مي عمر ومنى زكي وإلهام شاهين وغيرهن من الفنانات المصريات.

وتابعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، أنهن سيدات حفرن أسمائهن في الدراما والفن المصري، متابعة أن من أحلامي التواجد في الدراما المصرية.

وقالت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن: قمت بزيارة مصر كثيرا لحبي لها، وأحب تناول الممبار، والحمام المحشي، والطعمية والكشري والفول وهذا الطعام يعني مصر.

وتابعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن: أحب تناول السمك في مصر، والتتبيلة أيضا لها طعم خاص للغاية.

وقالت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، إن مصر هي حلمي منذ الطفولة وتربيت على الأفلام والمسلسلات المصرية ولهذا السبب الشعب اللبناني يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة.

وأضافت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، أن هذا الأمر كان سببا رئيسيا في دخولي عالم التمثيل، متابعة :"أهلي اكتشفوا هذا الأمر وكنت بحب ارقص واغني واتكهربت بسبب لعبي في التلفزيون وانا صغيرة".